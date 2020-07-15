Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая версия Lada Vesta сейчас является самым ожидаемым автомобилем на российском рынке. Об этом рассказывает издание «Известия ».

Несмотря на эпидемию коронавируса, российские производители продолжают работать над новыми проектами. Возможно, выход некоторых новинок будет отстрочен, тем не менее автомобильная промышленность не стоит на месте.

Изначально планировалось, что Lada Vesta появится в 2019 году. Но сейчас даже нет уверенности, что это авто выйдет на рынок в 2021 году. Тем не менее этот автомобиль остается в числе самых ожидаемых.

В ближайшее время порадует любителей отечественного автопрома Волжский автозавод своим новым внедорожником Niva. Эксперты говорят о том, что это, по сути, знакомая всем Chevrolet Niva с небольшими изменениями.

Ожидают автолюбители и новый «Патриот», хотя слухи о том, что этот проект будет отменен, уже прозвучали. Тем не менее пресс-служба УАЗа говорит, что работы над «Патриотом» идут. Но когда он появится на рынке, сказать пока сложно. Не спешат разработчики делиться информацией и о том, каким будет этот автомобиль.

Пока известно лишь то, что «Русский Прадо» получит новую раму, обеспечивающую достаточную жесткость на кручение и безопасность при столкновении. Но эксперты опасаются, что ожидания касательно этого автомобиля могут быть слишком высокими.

Уже весной следующего года будет начато производство Aurus Senat, а летом 2022 года может начаться и серийная сборка внедорожника Komendant.

А вот проект электрокара Zetta, судя по всему, пока застопорился. Известно, что на этот проект уже ушло более 500 млн рублей. Но компании необходимо еще 100 млн на запуск микрокара в производство, которые получить в кредит она не смогла.