Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Сегодня, 16:46

Анна Лисова

0

Image 16+
Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая версия Lada Vesta сейчас является самым ожидаемым автомобилем на российском рынке. Об этом  рассказывает издание «Известия». 

Несмотря на эпидемию коронавируса, российские производители продолжают работать над новыми проектами. Возможно, выход некоторых новинок будет отстрочен, тем не менее автомобильная промышленность не стоит на месте. 

Изначально планировалось, что Lada Vesta появится в 2019 году. Но сейчас даже нет уверенности, что это авто выйдет на рынок в 2021 году. Тем не менее этот автомобиль остается в числе самых ожидаемых. 

В ближайшее время порадует любителей отечественного автопрома Волжский автозавод своим новым внедорожником Niva. Эксперты говорят о том, что это, по сути, знакомая всем Chevrolet Niva с небольшими изменениями. 

Ожидают автолюбители и новый «Патриот», хотя слухи о том, что этот проект будет отменен, уже прозвучали. Тем не менее пресс-служба УАЗа говорит, что работы над «Патриотом» идут. Но когда он появится на рынке, сказать пока сложно. Не спешат разработчики делиться информацией и о том, каким будет этот автомобиль. 

Пока известно лишь то, что «Русский Прадо» получит новую раму, обеспечивающую достаточную жесткость на кручение и безопасность при столкновении. Но эксперты опасаются, что ожидания касательно этого автомобиля могут быть слишком высокими. 

Уже весной следующего года будет начато производство Aurus Senat, а летом 2022 года может начаться и серийная сборка внедорожника Komendant.

А вот проект электрокара Zetta, судя по всему, пока застопорился. Известно, что на этот проект уже ушло более 500 млн рублей. Но компании необходимо еще 100 млн на запуск микрокара в производство, которые получить в кредит она не смогла. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Nissan официально представил новый серийный электрический кроссовер Ariya

15-07-2020, 20:29

В России автомобилисты рассказали, как будут экономить на бензине

11-07-2020, 11:57

Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

10-07-2020, 11:50

Зачем в жару нужно включать в машине печку

8-07-2020, 12:33

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ впервые опубликованы

8-07-2020, 11:52

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus ставит рекорды продаж

1-07-2020, 19:05

В Японии автомобили с пробегом подешевели более чем на 40%

1-07-2020, 09:34

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

26-06-2020, 12:10

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

24-06-2020, 19:00

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления

23-06-2020, 15:05

Lada Vesta лишилась одной комплекатции

20-06-2020, 10:30

Названы 5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

15-06-2020, 14:22

Названы 5 основных проблем, мешающих продаже подержанного автомобиля

15-06-2020, 11:42

Опубликован рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

14-06-2020, 10:53

Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей

13-06-2020, 09:52

Появился рейтинг самых нержавеющих кроссоверов

12-06-2020, 17:47

Акции конкурента Tesla взлетели в цене за три дня

10-06-2020, 08:25

Китайцы решили главную проблему компании Tesla

9-06-2020, 16:58

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

9-06-2020, 13:11

Этим летом российских автомобилистов затронут новые правила

8-06-2020, 14:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров