Nissan официально представил новый серийный электрический кроссовер Ariya

Состоялась презентация нового серийного электрического кроссовера Nissan Ariya.

Концепт этого кроссовера был показан еще в 2019 году на Токийском автосалоне. Серийный автомобиль, как оказалось, внешне мало чем отличается от концепт-кара.

Nissan Ariya в длину 4595 мм, а его ширина — 1850 мм. В высоту он 1660 мм. То есть по габаритам он такой же, как X-Trail. Но основным его конкурентом на рынке будет Tesla Model Y.

Автомобиль получил светодиодные фары и ходовые огни, на двери багажника установлен спойлер. Для колес разработчики предусмотрели 19-дюймовые диски.

Стоит отметить, что в салоне этого кроссовера минимум аналоговых кнопок и механических переключателей. Большинство опций регулируется через сенсорные панели.

Разработчики сделали настраиваемую центральную консоль, которая занимает удобное для водителя положение, но при этом ее можно вернуть в изначальное положение, включив функцию автоматического восстановления.

Nissan Ariya выйдет на рынок в нескольких комплектациях. Можно будет выбирать версию с одним или двумя электрическими двигателями. Будут доступны полноприводная и переднеприводная комплектации. Топовая версия Nissan Ariya будет разгоняться до сотни лишь за 5 секунд, а при оптимальном режиме на одном заряде сможет проезжать около 500 км.

В японской компании подчеркнули, что Nissan Ariya – это свежий взгляд на новое поколение автомобилей Nissan. В этом электрическом кроссовере реализованы новейшие стандарты автомобилестроения.

Первыми приобрести Nissan Ariya смогут покупатели из Японии. Позднее же он появится и в других странах. Его продажи запланированы также и в России.