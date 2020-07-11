Nissan официально представил новый серийный электрический кроссовер Ariya

Вчера, 20:29

Анна Лисова

0

Image 16+
Nissan официально представил новый серийный электрический кроссовер Ariya

Состоялась презентация нового серийного электрического кроссовера Nissan Ariya.

Концепт этого кроссовера был показан еще в 2019 году на Токийском автосалоне. Серийный автомобиль, как оказалось, внешне мало чем отличается от концепт-кара. 

Nissan Ariya в длину 4595 мм, а его ширина — 1850 мм. В высоту он  1660 мм. То есть по габаритам он такой же, как X-Trail. Но основным его конкурентом на рынке будет Tesla Model Y.

Автомобиль получил светодиодные фары и ходовые огни, на двери багажника установлен спойлер. Для колес разработчики предусмотрели 19-дюймовые диски.

 

Стоит отметить, что в салоне этого кроссовера минимум аналоговых кнопок и механических переключателей. Большинство опций регулируется через сенсорные панели. 

Разработчики сделали настраиваемую центральную консоль, которая занимает удобное для водителя положение, но при этом ее можно вернуть в изначальное положение, включив функцию автоматического восстановления. 

Nissan Ariya выйдет на рынок в нескольких комплектациях. Можно будет выбирать версию с одним или двумя электрическими двигателями. Будут доступны полноприводная и переднеприводная комплектации. Топовая версия Nissan Ariya будет разгоняться до сотни лишь за 5 секунд, а при оптимальном режиме на одном заряде сможет проезжать около 500 км. 

В японской компании подчеркнули, что Nissan Ariya – это свежий взгляд на новое поколение автомобилей Nissan. В этом электрическом кроссовере реализованы новейшие стандарты автомобилестроения. 

Первыми приобрести Nissan Ariya смогут покупатели из Японии. Позднее же он появится и в других странах. Его продажи запланированы также и в России. 

Новость отредактировал: GlavRed - Сегодня, 20:29

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В России автомобилисты рассказали, как будут экономить на бензине

11-07-2020, 11:57

Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

10-07-2020, 11:50

Зачем в жару нужно включать в машине печку

8-07-2020, 12:33

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ впервые опубликованы

8-07-2020, 11:52

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus ставит рекорды продаж

1-07-2020, 19:05

В Японии автомобили с пробегом подешевели более чем на 40%

1-07-2020, 09:34

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

26-06-2020, 12:10

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

24-06-2020, 19:00

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления

23-06-2020, 15:05

Lada Vesta лишилась одной комплекатции

20-06-2020, 10:30

Названы 5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

15-06-2020, 14:22

Названы 5 основных проблем, мешающих продаже подержанного автомобиля

15-06-2020, 11:42

Опубликован рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

14-06-2020, 10:53

Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей

13-06-2020, 09:52

Появился рейтинг самых нержавеющих кроссоверов

12-06-2020, 17:47

Акции конкурента Tesla взлетели в цене за три дня

10-06-2020, 08:25

Китайцы решили главную проблему компании Tesla

9-06-2020, 16:58

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

9-06-2020, 13:11

Этим летом российских автомобилистов затронут новые правила

8-06-2020, 14:26

Обнародован рейтинг самых ненадежных коробок передач

7-06-2020, 09:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров