В России автомобилисты рассказали, как будут экономить на бензине

Рост цен на топливо заставляет многих автомобилистов экономить на бензине.

Что помогает автомобилистам экономить, узнали эксперты агентства «Автостат » и сайта «За рулем». Они провели опрос, спросив, будут ли автомобилисты ездить столько же, как сейчас, если бензин станет дороже на 10 рублей.

Около 50% опрошенных заявили, что они продолжат ездить на машине, как и раньше, но многие при этом готовы изменить своим привычкам, чтобы немного сэкономить. Немало автомобилистов готовы сократить число дальних поездок по личным делам. 24,1% опрошенных автомобилистов будут сокращать число дальних поездок и по работе.

20% будут экономить пересев на велосипед, или начнут ходить пешком. А 19,3% сказали, что если топливо продолжит дорожать, то даже могут продать свой личный автомобиль. Около 12% сказали, что если бензин будет дорожать, то в отпуск уже не будут ездить на личном транспорте.

Помимо этого экономить на бензине автомобилисты готовы, используя такси или каршеринг. Также некоторые владельцы автомобилей рассматривают возможность поставить на свои автомобили газовые установки.

Менее 10% намерены кооперироваться с другими автовладельцами, а 8,7% готовы доезжать до работы с кем-то из коллег. 3,1% намерены пользоваться сервисом поиска попутчиков.