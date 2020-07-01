Зачем в жару нужно включать в машине печку

Несмотря на жару, некоторые водители включают в машине печку. Для чего они это делают, эксперты рассказали «АиФ ». Как известно, система охлаждения двигателя и отопления салона связаны. Так, зимой используется тепло, которое выделяется антифризом. А если в жару штатный вентилятор плохо справляется с охлаждением двигателя, то водители могут включать печку, чтобы тем самым эффективнее уводить тепло, выделяемое антифризом.

Доказано, что простояв даже 10 минут в заторе, антифриз выделяет большое количество пара, отсюда растет давление в трубопроводах и множатся очаги перегрева. При таком режиме эксплуатации могут прикипеть свечи, или возникнуть проблемы у катализатора. Для машин, которые эксплуатируются уже более 10 лет, подобные поломки в жаркую погоду случаются часто. Чтобы не допустить поломки мотора из-за перегрева, можно включить печку на максимум. В итоге лишнее тепло от антифриза пойдет в салон. И хотя это решение доставляет большой дискомфорт, но в экстренных ситуациях оно может быть спасением.