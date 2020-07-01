Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ впервые опубликованы

На страницах издания «Российская газета » появились первые официальные рендерные изображения внедорожника УАЗ «Патриот», который уже прозвали «Русским Прадо».

Недавно представители УАЗа сообщили, что работы над проектом «Русский Прадо» продолжились даже в сложной экономической ситуации, которая образовалась на фоне эпидемии коронавируса. И вот разработчики представили реальные рендерные снимки грядущей новинки. По опубликованным рендерам можно увидеть, что УАЗ «Патриот» изменится кардинально. Автомобиль будут комплектовать линзированной оптикой. Дизайнеры изменили форму переднего и заднего бамперов и модернизировали решетку радиатора. Также поменялся дизайн крыльев и капота.

В задней части внедорожника фонари будут со светодиодами. Патрубок выхлопной системы в новом УАЗе «Патриот» будет раздвоенным. Пока нет подробностей касательно того, каким будет салон этого российского внедорожника. Новый УАЗ «Патриот» будет собираться на рамной конструкции. При этом ее доработали, что повышает пассивную безопасность внедорожника. В конструкции использованы увеличенные лонжероны, а спереди установлен специальный демпфирующий модуль. Стоит отметить, что внесенные в конструкцию изменения позволят УАЗ «Патриот» в соответствии с правилами Euro NCAP набрать не менее 6,3 балла при максимальных 16.

Известно, что комплектовать УАЗ «Патриот» будут турбированными двигателями объемом в 2,3 литра мощностью в 150 и 170 л.с. В линейку также будет включен мотор объемом в 2,3 литра при мощности в 145 л.с. Также планируется выпустить версию с турбодизель Ford Transit объемом 2,2 литра. Можно будет выбирать между шестиступенчатой механической коробкой BAIC или 6АКПП Punch Powerglide.

Ориентировочно в продажу «Русский Прадо» поступит в начале следующего года, а его ценник будет в диапазоне от 1,2 до 1,6 млн рублей.