Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus ставит рекорды продаж

Продажи автомобилей китайского премиального бренда Hongqi, который является конкурентом Rolls-Royce и Aurus, в июне вновь вышли на рекордный уровень.

Портал «Новые автомобили » сообщает, что при исследовании автомобильного рынка было установлено, что продажи Hongqi выросли в июне 2020 года на 92% в сравнении с июнем 2019 года. За первый месяц лета китайский производитель реализовал 15,4 тыс. автомобилей премиум-класса.

Автомобили бренда Hongqi занимают в Китае аналогичный сегмент российского бренда Aurus на рынке России. Hongqi – это автомобили, которые выпускаются для китайских чиновников. В свободной продаже Hongqi появились лишь несколько лет назад.

Вскоре в линейке Hongqi будет собственный люксовый внедорожник. Разрабатывал новый китайский люксовый внедорожник бывший главный дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Автомобиль будет длиной в 5 160 мм, шириной - 2 000 мм, высотой 1 730 мм. Набирать первую сотню он будет лишь за 4 секунды.

А на российском рынке вскоре появится седан Hongqi Н9. Его называют прямым конкурентом российскому Aurus Senat. Hongqi Н9 оснастили двумя бензиновыми турбированными двигателями суммарной мощностью 590 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией