В Японии автомобили с пробегом подешевели более чем на 40%

В Японии на фоне пандемии коронавируса обрушились цены на подержанные автомобили. Консалтинговая компания Kobunsha Co. Ltd. сообщает, что ценник подержанных автомобилей обрушился более чем на 40%. Аналитики сравнили цены на популярные на вторичном рынке модели за февраль и май текущего года. Оказалось, что ценник некоторых моделей обрушился даже более чем в два раза.

Эксперты отмечают, что такое резкое снижение цен произошло из-за желания дилеров привлечь покупателей и получить живые деньги. А это довольно непросто сделать в период кризиса, спровоцированного пандемией. Так, к примеру, ценник Lexus IS 2012 года выпуска подешевел на 40,2% до 617 000 иен, компактный хэтчбек Toyota Vitz 2018 года стал дешевле 44,5% своей стоимости и теперь его средняя цена составляет 658 000 иен. Но, уже в июне ценник на рынке подержанных автомобилей начал вновь подниматься. Эксперты считают, что вскоре цены вернуться к докризисным значениям.

Стоит отметить, что снижение цен на подержанные автомобили повлекло увеличение ввоза подержанных авто из Японии в Россию. Так, исходя из данных Дальневосточного таможенного управления, за 5 месяцев 2020 года в Россию из Японии было ввезено 32,4 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.