В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

Сегодня, 12:10

Анна Лисова

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В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Автомобили Lada

На портале Change.org появились петиции, авторы которой просят вернуть на немецкий рынок автомобили Lada. В компании Lada Deutschland GmbH, оформившей петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства России о возобновлении поставок в Германию машин российского бренда, пишет портал Автоновости Дня.

Немецкий дилер отмечает, что автомобили Lada имею доступные цены, а многие европейские покупатели лояльно относятся к этому бренду. К тому же, в ЕС уже создана обширная дилерская сеть, а многие местные дилеры начали реализовывать автомобили Lada недавно из-за хорошего спроса на них.

Понятно, что данная петиция вряд ли заставит российскую компанию вернуться на рынок ЕС, тем не менее, она показывает, что немало европейцев хотели бы приобрести автомобили Lada. Возможно это подтолкнет АвтоВАЗ вернуться поскорее в Европу. Отметим, данная петиция уже собрала около 1,1 тыс. голосов, а по правилам портала, для рассмотрения ее должны подписать 2 тыс. человек.

Поставки Lada были прекращены на европейский рынок в 2019 году. Официальной причиной было указано то, что Lada не соответствуют нормам «Евро-6». В то же время неофициально сообщалось, что французская компания Renault намерена вытеснить конкурентов бренда Dacia с дешевого сегмента.

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