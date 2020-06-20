Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

Отечественные автомобили Lada дорожают в два раза быстрее, чем корейские Kia и Hyundai такой же ценовой категории, пишет портал Motor .

Статистика динамики цен показала, что с декабря минувшего года Lada подорожала на 6,3%, тогда как корейские иномарки выросли в цене на 2,7%. Lada за вышеуказанный период дорожала три раза, бренды Kia и Hyundai поднимали свои ценники для российского рынка два раза.

Эксперты отметили, что ценник «Весты» вырос за шесть месяцев на 38 тыс. рублей, тогда как Hyundai Solaris и Kia Rio поднялись в цене на 20 тыс. рублей.

По мнению аналитиков, рост цен на Lada обусловлен тем, что с российского рынка уходит японский Datsun, который составлял серьезную конкуренцию Lada по соотношению цены и качества.

Эксперты отдельно выделили Volkswagen Polo. Ценник этого автомобиля вырос лишь на 2,4%.



