Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

Сегодня, 19:00

Анна Лисова

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Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

Отечественные автомобили Lada дорожают в два раза быстрее, чем корейские Kia и Hyundai такой же ценовой категории, пишет портал Motor.

Статистика динамики цен показала, что с декабря минувшего года Lada подорожала на 6,3%, тогда как корейские иномарки выросли в цене на 2,7%. Lada за вышеуказанный период дорожала три раза, бренды Kia и Hyundai поднимали свои ценники для российского рынка два раза.

Эксперты отметили, что ценник «Весты» вырос за шесть месяцев на 38 тыс. рублей, тогда как Hyundai Solaris и Kia Rio поднялись в цене на 20 тыс. рублей.

По мнению аналитиков, рост цен на Lada обусловлен тем, что с российского рынка уходит японский Datsun, который составлял серьезную конкуренцию Lada по соотношению цены и качества.

Эксперты отдельно выделили Volkswagen Polo. Ценник этого автомобиля вырос лишь на 2,4%.


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