Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил долгожданные технические обновления. Об этом сегодня, 23 июня, проинформировала пресс-служба британской компании-производителя.

Когда электрокроссовер вышел два года назад, почти сразу же обнаружился один весомый его недостаток - невозможность воспользоваться быстрой зарядкой на 11 кВт. Сейчас проблема решена. Основой обновления стало наличие бортового зарядного устройства на 11 кВт, которое предполагает и возможность подключения к трехфазной розетке.

В этом случае владелец авто может рассчитывать на восполнение энергии аккумуляторной батареи емкостью 90 Квт/ч за 8,6 часов. Электрокар может подключаться к внешним зарядным устройствам мощностью до 100 кВт.

Помимо этого, электрокросс получил новый информационно-развлекательный комплекс Pivi Pro с 10-дюймовым дисплеем. В оснащении теперь имеются обновленная графика, 4G-технология, eSIM и опция демонстрации ближайших зарядных станций.

Заказы на рестайлинговый Jaguar I-Pace в Европе уже начали принимать. Предполагается, что в ближайшее время обновленный кроссовер доедет и до России.