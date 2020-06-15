Lada Vesta лишилась одной комплекатции

Сегодня, 10:30

Ольга Громова

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Lada Vesta лишилась одной комплекатции

Гигант отечественного автопрома - компания «АвтоВАЗ» - убрала из прайса на автомобили LADA Vesta комплектацию Luxe Prestige, цены на которую стартовали с 872,9 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство «Лада.Онлайн».

LADA Vesta в комплектации Luxe Prestige была одной из самых дорогих в линейке Vesta, но при этом особой популярностью не пользовалась.

Машина получила от производителя 122-сильный мотор объемом 1,8 литра, 5-скоростную КПП (механическую).

В пресс-службе «АвтоВАЗа» исключение этой комплектации не подтвердили, но при этом и не опровергли. В компании заявили, что отслеживают спрос на автомобили линейки и оптимизируют производство под более популярные версии.

На текущий момент LADA Vesta предлагается российским клиентам в 22 различных комплектациях.

В компании ранее проинформировали, что порядка 12 процентов спроса приходится на варианты с трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault H4Mk.

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