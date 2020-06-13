Названы 5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Выбирая модель автомобиля, нередко покупатель задумывается над тем, купить автомобиль с вариатором, либо выбрать «автомат». Сейчас модели с вариатором пользуются спросом, ведь они дешевле, чем автоматические коробки передач. И хотя производители CVT заявляют о преимуществах вариаторов, эксперты портала «АвтоВзгляд » объяснили, какие недостатки есть у них.

Многие положительно оценивают вариатор за то, что у автомобиля, который им оборудован, плавный ход, поскольку у него нет передач. Но CVT есть серьезные минусы. Один из них – вялое ускорение. Если автомобиль оборудован CVT, то он не может разогнаться быстро. К тому же двигатель того автомобиля на разгоне очень шумный. Стоит отметить, что CVT не предназначена для быстрой езды и если часто гонять на таком автомобиле, то он поломается быстрее, чем машина с «автоматом» при аналогичных условиях эксплуатации.

Автомобили с вариатором не любят быстрых стартов с пробуксовками. Поэтому сорваться на светофоре на таком автомобиле будет сложно, и частые быстрые старты приведут к перегреву трансмиссии. Это же произойдет и при частом буксировании в грязи. Ремень таких авто быстро растягивается и в итоге CVT выходит из строя быстрее, чем коробка «автомат».

Еще одним минусом CVT является необходимость частого обслуживания. Производители хоть и обещают длительную эксплуатацию, но эксперты говорят о том, что масло следует менять чаще, иначе можно «убить» вариатор.