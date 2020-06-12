Опубликован рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

Сегодня, 10:53

Ольга Громова

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Опубликован рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

Кроссоверы сейчас самый популярный тип автомобиля, по популярности они даже обошли внедорожники. И неспроста - преимуществ у таких машин множество. Некоторые из них настолько выносливые, что почти не ломаются, проезжая 100 тысяч километров. Владельцам приходится лишь вовремя производить замену расходных материалов.

Эксперты немецкого издания AutoBild составили рейтинг самых надежных кроссоверов. В него попали пять лучших представителей.

Во главе рейтинга - кроссовер Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style. Эксперты отмечают, что когда этот кросс преодолеет отметку в 100 тысяч пробега, техническое состояние его такое же, будто бы он только сошел с заводского конвейера.

«Серебро» специалисты отдали кроссоверу Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion. Хотя, справедливости ради, в аналогичном рейтинге 2019 года он был лидером.

Корейский «паркетник» Kia Sportage с мотором CRDi 2 л на «бронзовой» позиции ТОП-5. Эта машина также довольно выносливая и после 100 тысяч пробега ее владельцы существенных проблем не испытывают и не знают, что такое крупные поломки.

Volvo XC60 D4 на четвертой строчке рейтинг. Он также считается кроссом выносливым, но все же уступает лидерам. С силовой установкой проблем нет, но уже после 70 тысяч пробега некоторые владельцы жалуются на неисправность порта USB на центральной консоли.

BMW X1 Drive 20i на пятом месте только из-за небольших неисправностей с навигационной системой.

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