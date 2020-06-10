Появился рейтинг самых нержавеющих кроссоверов

Сегодня, 17:47

Ольга Громова

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Появился рейтинг самых нержавеющих кроссоверов

Эксперты автомобильного портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих кроссоверов. Во внимание принимались автомобили, которые сходили с конвейера уже после 2008 года и активно эксплуатировались в больших городах.

Во главе рейтинга Honda CR-V. Ее антикоррозийная пропитка настолько хороша, что позволяет не знать, что такое ржавчина, 10-12 лет кряду. Причем без ремонта мотора и трансмиссии такой кросс может преодолеть до 500 тысяч километров.

На втором месте - «немец». Речь о кроссовере Audi Q5, кузов которого может похвастать двусторонней оцинковкой. Она надежно защищает транспортное средство от коррозии металла и прослыла среди автолюбителей вечной. Тем не менее на лакокрасочное покрытие нарекания у водителей все же имеются. Особенно, что касается колесных арок.

BMW X5 - на третьем месте топ-5. Антикоррозийная обработка выше всяких похвал. Даже у возрастной машины ржавчина если и появится, то только точечно - и это пресловутое немецкое авто-качество.

Lexus RX и Toyota RAV4 - на четвертом и пятом местах. Первый начинает ржаветь через 10 лет эксплуатации, а у второго слабое место - капот. Он подвергается коррозии из-за частого перекрашивания по причине быстрого появления царапин на машине.

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