Акции конкурента Tesla взлетели в цене за три дня

За три дня акции конкурента Tesla – компании Nikola Motor – выросли в цене, и по капитализации производитель электрогрузовиков почти догнал Ford. Так, цена акций Nikola уже поднялись до 77,38 долларов за штуку, а капитализация компании выросла до 27,9 млрд долларов. Отметим, капитализация Ford сейчас составляет 28,6 миллиарда долларов.

Акции стартапа по производству электрогрузовиков вышли на IPO в начале июня. Изначально одна акция продавалась за 33,75 долларов за штуку. На тот момент рыночная капитализация компании была на уровне около 12 млрд долларов. Свой первый грузовик компания планирует вывести на рынок в следующем году. При этом прошлый год стартап закончил с убытками в размере 188,5 млн долларов.

Компания Nikola занимается разработкой грузовых автомобилей, которые не выбрасывают в атмосферу вредные вещества. Они работают на водородных топливных элементах. В США эта компания может стать одним из основных конкурентов Tesla. В Bloomberg говорят о том, что рост акций Nikola может быть временным. Высока вероятность, что они снизятся в цене в ближайшее время. Ведь если Tesla уже производит реальные машины, то эта компания пока еще в поисках партнеров, которые бы были готовы заняться сборкой экологичных грузовиков.