Китайцы решили главную проблему компании Tesla

Сегодня, 16:58

Александр Зуев

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Китайцы решили главную проблему компании Tesla

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology, поставщик  американской компании Tesla, намерен  решить главную проблему отрасли. Об этом рассказал  глава компании Чжэн Юцунь (Zeng Yuqun).

По его словам, CAT готовится выпускать батареи, которые будут работать 16 лет и позволят преодолевать два миллиона километров, что в два раза дольше, чем гарантия на нынешние устройства, которые, позволяют преодолеть только 150 тысяч километров. Примечательно, что на конечной цене электромобиля стоимость новой батареи не сильно скажется. Дело в том, что цена новой батареи лишь на 10% выше нынешней.

Таким образом, аккумуляторы, выпускаемые на фабрике Tesla в Шанхае, начнут ставить в Model. Заметим, что именно аккумулятор был самым слабым местом электрокаров. BMW и Toyota, которые также выпускают электромобили, являются клиентами китайской компании.

Как заявил Чжэн Юцунь, новый вид батарей с продленным сроком службы является рывком вперед, поскольку аккумулятор можно будет использовать повторно в другом транспортном средстве. По его словам, это снижает стоимость владения электрокаром, что окажет позитивное влияние на отрасли в целом.

Сейчас автопроизводители делают все возможное, чтобы вернуть себе покупателей после пандемии. Как сообщает агентство Bloomberg, рынок электрокаров будет только расти — в следующем году в Китае он уже составит 8,1% от всех продаж, а в Европе — 5%.

Ранее сообщалось, что Tesla пошла на уступки требованиям экологов ради строительства в Германии первого в Европе завода. Компания обещала сократить забор воды и снизить вредные выбросы.

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