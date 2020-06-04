Этим летом российских автомобилистов затронут новые правила

Сегодня, 14:26

Александр Зуев

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Этим летом российских автомобилистов затронут новые правила

В июне в России начали действовать новые правила для автомобилистов, а в следующем месяце  количество нововведений будет еще больше.

До этого момента в России ежедневно увеличивалось количество поддельных ТО. Теперь подделать ТО станет труднее, так как процесс обязали снимать на фото. Станет обязательным снять фото начала и конца процедуры. Снимок будет храниться в автоматизированной информационной системе техосмотра. Ожидается,  что эта мера поможет сделать техосмотр автомобиля настоящим, без подделки. Процесс оформления диагностической карты перейдет в электронную форму. Владельцев большегрузов более 12 тонн и имеющих класс Евро-3 обяжут установить тахографы. Такое требование предъявляется и автовладельцам, у которых класс автомобиля еще ниже. Также заканчивает свое существование система «Единый агент», в работе которой был замечен недостаток.

С 1 июня расширилось действие программ автокредитования «Первый / Семейный автомобиль». Так, скидка в размере 10% предусмотрена работникам здравоохранения, участвовавшим в борьбе с коронавирусом, а также покупателям, которые обменяют свой старый автомобиль по программе «трейд-ин», при этом пробег авто должен быть не менее 1 года, а цена на новый не может превышать 1 млн рублей.
С 1 июля вступят в силу правила автомобильного тюнинга в части легализации изменений в конструкции машины, в том числе перевода двигателя на газовое топливо. Дистанционная экспертиза для владельцев такого транспорта отменена, и владельцы обязаны будут предоставлять машины на проверку в специальную лабораторию.
С 1 июля будут  ужесточены  нормы импорта авто с правым расположением руля. Ограничения распространятся на самосвалы, строительную спецтехнику, микроавтобусы и пассажирские автобусы.

Владельцам легковых авто необходимо будет получить технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности.

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