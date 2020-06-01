Эксперты назвали лучшее время для покупки автомобиля

Эксперты рассказали о том, когда лучше всего покупать автомобиль. Издание «Известия » пишет, что наиболее удачной будет покупка, которую удастся совершить в ближайшие недели. Это связано с тем, что сейчас дилеры будут предлагать самые выгодные предложения, ведь несколько месяцев они фиксировали спад продаж и захотят привлечь как можно больше покупателей.

Профессор МАДИ Михаил Якимов говорит о том, что снижение цен может простимулировать продажи. К тому же многие россияне, которые ранее не особо стремились к приобретению собственного транспортного средства, задумались о том, чтобы купить автомобиль.

«С учетом опыта подобных эпидемий, личный автомобиль остается единственным инструментом, позволяющим реализовать транспортную мобильность», — отметил Якимов.

Кризис все же заставил многих отказаться от покупки, поскольку финансовое положение на фоне пандемии у немалой части россиян ухудшилось. Но если сбережения на автомобиль есть, то покупку лучше не откладывать.

«Дилеры после двухмесячного простоя готовы пойти навстречу клиенту. Скидки и акции есть почти у всех марок. Дальше цены будут только расти», — пояснил он.

По итогам апреля в России продажи новых автомобилей упали на 72%. Из-за пандемии коронавируса многие отказались от планов приобрести автомобиль. Тем не менее, открытие шоурумов в Подмосковье повысило продажи почти в двое в сравнении с апрелем.