Эксперты назвали лучшее время для покупки автомобиля

Сегодня, 11:05

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперты назвали лучшее время для покупки автомобиля
Покупка автомобиля

Эксперты рассказали о том, когда лучше всего покупать автомобиль. Издание «Известия» пишет, что наиболее удачной будет покупка, которую удастся совершить в ближайшие недели. Это связано с тем, что сейчас дилеры будут предлагать самые выгодные предложения, ведь несколько месяцев они фиксировали спад продаж и захотят привлечь как можно больше покупателей.

Профессор МАДИ Михаил Якимов говорит о том, что снижение цен может простимулировать продажи. К тому же многие россияне, которые ранее не особо стремились к приобретению собственного транспортного средства, задумались о том, чтобы купить автомобиль.

«С учетом опыта подобных эпидемий, личный автомобиль остается единственным инструментом, позволяющим реализовать транспортную мобильность», — отметил Якимов.

Кризис все же заставил многих отказаться от покупки, поскольку финансовое положение на фоне пандемии у немалой части россиян ухудшилось. Но если сбережения на автомобиль есть, то покупку лучше не откладывать.

«Дилеры после двухмесячного простоя готовы пойти навстречу клиенту. Скидки и акции есть почти у всех марок. Дальше цены будут только расти», — пояснил он.

По итогам апреля в России продажи новых автомобилей упали на 72%. Из-за пандемии коронавируса многие отказались от планов приобрести автомобиль. Тем не менее, открытие шоурумов в Подмосковье повысило продажи почти в двое в сравнении с апрелем.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Составлен рейтинг авто с самыми ломающимися моторами

1-06-2020, 16:53

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля

29-05-2020, 18:20

Составлен рейтинг самых популярных брендов SUV в России

29-05-2020, 10:52

Австралийский аукционный дом никак не может продать 4 тысячи побитых градом машин

23-05-2020, 16:42

Hyundai рассказал о новинках для авторынка России

16-05-2020, 16:42

Сотрудникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

16-05-2020, 12:12

В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

15-05-2020, 22:34

Американская Tesla собралась обрушить цены на электрокары

15-05-2020, 09:25

В РФ резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

14-05-2020, 10:53

Эксперты назвали стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

13-05-2020, 18:08

Доля займов под залог авто в России увеличилась в 12 раз

12-05-2020, 12:40

Как пандемия коронавируса может изменить авторынок?

11-05-2020, 13:48

АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на автомобили Lada

11-05-2020, 12:22

Составлен рейтинг самых ржавеющих иномарок в России

11-05-2020, 11:13

В Великобритании авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

11-05-2020, 10:19

В России ужесточат требования к ввозу праворульных автомобилей

10-05-2020, 08:27

Производство Chevrolet Niva приостановлено до 18 мая

9-05-2020, 17:09

Составлен список автомобилей с большим транспортным налогом

8-05-2020, 12:21

Lada Vesta Sport заметили на швейцарских дорогах

7-05-2020, 10:56

Названы кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

7-05-2020, 08:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров