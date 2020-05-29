Составлен рейтинг авто с самыми ломающимися моторами

Сегодня, 16:53

Анна Лисова

0

Image 16+
Составлен рейтинг авто с самыми ломающимися моторами

Двигатель – это одна из наиболее дорогих частей автомобиля, и, конечно же, покупая машину, хочется выбрать модель, мотор которой будет служить долго. 

Автолюбители давно знают, что у некоторых моделей автомобилей моторы ломаются чаще. Конечно же, хорошо, если гарантия покроет ремонт мотора, иначе за ремонт придется выложить довольно приличную сумму. 

Эксперты 32CARS.ru составили рейтинг автомобилей, в который вошли модели с наименее надежными моторами. Рейтинг составлялся на основе данных, которые предоставляли автовладельцы. 

На первое место в этом рейтинге вышел автомобиль Audi A4 2009-2010 годов выпуска с 2,0-литровым двигателем. Многие владельцы этой модели рассказали, что столкнулись с неполадками двигателя между отметкой 172 и 250 тысяч километров. В качестве альтернативы эксперты предлагают Lexus ES, Infiniti G и Acura TL.

Второе место занял Ford F-350 2008 года выпуска с дизельным двигателем объемом в 6,4 литра. Нередко мотор этого автомобиля ломается после 40 тыс. пробега. Альтернативы этому  грузовику сейчас на рынке нет. 

На третье место попал Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска с 2,4-литровым бензиновым мотором. Часто неполадки с двигателем возникают в диапазоне 165 и 214 тысяч километров. Как альтернативу данной модели эксперты предлагают  Toyota Matrix.

Стоит отметить, что своевременное профилактическое обслуживание поможет значительно улучшить состояние автомобиля. И если вовремя проводить все ремонтные работы, то автомобиль прослужит дольше.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля

29-05-2020, 18:20

Составлен рейтинг самых популярных брендов SUV в России

29-05-2020, 10:52

Австралийский аукционный дом никак не может продать 4 тысячи побитых градом машин

23-05-2020, 16:42

Hyundai рассказал о новинках для авторынка России

16-05-2020, 16:42

Сотрудникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

16-05-2020, 12:12

В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

15-05-2020, 22:34

Американская Tesla собралась обрушить цены на электрокары

15-05-2020, 09:25

В РФ резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

14-05-2020, 10:53

Эксперты назвали стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

13-05-2020, 18:08

Доля займов под залог авто в России увеличилась в 12 раз

12-05-2020, 12:40

Как пандемия коронавируса может изменить авторынок?

11-05-2020, 13:48

АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на автомобили Lada

11-05-2020, 12:22

Составлен рейтинг самых ржавеющих иномарок в России

11-05-2020, 11:13

В Великобритании авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

11-05-2020, 10:19

В России ужесточат требования к ввозу праворульных автомобилей

10-05-2020, 08:27

Производство Chevrolet Niva приостановлено до 18 мая

9-05-2020, 17:09

Составлен список автомобилей с большим транспортным налогом

8-05-2020, 12:21

Lada Vesta Sport заметили на швейцарских дорогах

7-05-2020, 10:56

Названы кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

7-05-2020, 08:02

Geely Coolray в базовой комплектации появился в России

6-05-2020, 17:12

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров