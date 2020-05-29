Составлен рейтинг авто с самыми ломающимися моторами

Двигатель – это одна из наиболее дорогих частей автомобиля, и, конечно же, покупая машину, хочется выбрать модель, мотор которой будет служить долго.

Автолюбители давно знают, что у некоторых моделей автомобилей моторы ломаются чаще. Конечно же, хорошо, если гарантия покроет ремонт мотора, иначе за ремонт придется выложить довольно приличную сумму.

Эксперты 32CARS.ru составили рейтинг автомобилей, в который вошли модели с наименее надежными моторами. Рейтинг составлялся на основе данных, которые предоставляли автовладельцы.

На первое место в этом рейтинге вышел автомобиль Audi A4 2009-2010 годов выпуска с 2,0-литровым двигателем. Многие владельцы этой модели рассказали, что столкнулись с неполадками двигателя между отметкой 172 и 250 тысяч километров. В качестве альтернативы эксперты предлагают Lexus ES, Infiniti G и Acura TL.

Второе место занял Ford F-350 2008 года выпуска с дизельным двигателем объемом в 6,4 литра. Нередко мотор этого автомобиля ломается после 40 тыс. пробега. Альтернативы этому грузовику сейчас на рынке нет.

На третье место попал Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска с 2,4-литровым бензиновым мотором. Часто неполадки с двигателем возникают в диапазоне 165 и 214 тысяч километров. Как альтернативу данной модели эксперты предлагают Toyota Matrix.

Стоит отметить, что своевременное профилактическое обслуживание поможет значительно улучшить состояние автомобиля. И если вовремя проводить все ремонтные работы, то автомобиль прослужит дольше.