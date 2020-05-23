В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля

Снятие режима ограничений и открытие автосалонов в разных регионах России позволит автопроизводителям нарастить производство, а потенциальным покупателям подобрать наиболее выгодное предложение по покупке машины с «нуля». В этом уверены в Минпромторге.

Согласно данным РОАД, на текущий момент продажа автомобилей разрешена в 42 регионах России. Ожидается, что с июня откроются и автосалоны в столице России.

«Касательно динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — цитирует ТАСС комментарий пресс-службы Минпромторга.

В ведомстве подчеркивают, что после запуска всех салонов по стране большинство предприятий будут работать по привычному графику. Благодаря этому удастся сохранить большую часть персонала по всей цепочке производства.

Напоминаем, в этом году на поддержание отечественного автопрома правительство выделит 17 миллиардов рублей на реализацию популярной государственной программы «Первый/Семейный автомобиль». Медработники, семьи с несовершеннолетним ребенком, а также россияне, которые захотят обменять свою старую машину (в возрасте от 6 лет и старше) по программе Трейд-Ин, могут рассчитывать на льготы и кредиты.

Минпромторг также выступил с инициативой об увеличении с 1 млн до 1,5 млн рублей максимальной стоимости авто, на которую можно оформить льготный кредит.