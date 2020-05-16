Австралийский аукционный дом никак не может продать 4 тысячи побитых градом машин

Австралийский аукционный дом Mannheim Auctions выкупил у страховых компаний около 4000 автомобилей, побитых градом еще в январе. Машины списаны из-за сильных повреждений кузова и стекол. Теперь компания Mannheim Auctions сталкивается с проблемами при их продаже. Известно, что в начале года на Канберру обрушился сильный град размером с мяч для гольфа. Некоторые автомобили получили незначительные повреждения, однако есть и такие, которые больше похожи на решето. После этого десятки тысяч автовладельцев обратились к страховщикам за компенсацией.

Представители аукционного дома запланировали торги по продаже битых автомобилей на февраль, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, продажа не состоялась. Онлайн были проданы только несколько лотов: покупателей отпугнули возможные проблемы со своевременной регистрацией списанных авто. Дата следующего аукциона пока не объявлялась, пишет Журнал Авто.ру .

Надо сказать, что автомобильные стоянки огромных размеров сейчас появляются по всему миру. Многие автопроизводители вынуждены из-за финансового кризиса где-то хранить выпущенные авто, которые не пользуются спросом.