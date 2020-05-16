Австралийский аукционный дом никак не может продать 4 тысячи побитых градом машин

Австралийский аукционный дом Mannheim Auctions выкупил у страховых компаний около 4000 автомобилей, побитых градом еще в январе. Машины списаны из-за сильных повреждений кузова и стекол. Теперь компания Mannheim Auctions сталкивается с проблемами при их продаже. Известно, что в начале года на Канберру обрушился сильный град размером с мяч для гольфа. Некоторые автомобили получили незначительные повреждения, однако есть и такие, которые больше похожи на решето. После этого десятки тысяч автовладельцев обратились к страховщикам за компенсацией.
Представители аукционного дома запланировали торги по продаже битых автомобилей на февраль, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, продажа не состоялась. Онлайн были проданы только несколько лотов: покупателей отпугнули возможные проблемы со своевременной регистрацией списанных авто. Дата следующего аукциона пока не объявлялась, пишет Журнал Авто.ру.
Надо сказать, что автомобильные стоянки огромных размеров сейчас появляются по всему миру. Многие автопроизводители вынуждены из-за финансового кризиса где-то хранить выпущенные авто, которые не пользуются спросом.
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