Стало известно, какие автомобили предпочитают покупать россияне во время кризиса

Подводя итоги апреля 2020 года, автодилеры вынуждены констатировать, что продажи новых автомобилей на рынке РФ по сравнению с таким же месяцем года предыдущего упали на 72,5 процента. Причина этого кроется в введенному с конца марта режиму нерабочих дней и самоизоляции. Спад продаж наблюдается у всех автопроизводителей, но, к примеру, у отечественного АвтоВАЗа дела с реализацией новых машин лучше, чем у конкурентов.

В список автомобилей, которые россияне предпочитают покупать во время «корона-кризиса» в апреле, по данным аналитического агентства «Автостат», попали Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus и Lada 4x4. Помимо этих моделей, жители России покупали также Kia Rio и Volkswagen Polo, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.

Главным и очевидным для покупателя преимуществом этих машин стала сравнительно невысокая стоимость, а также простота и доступность в обслуживании. При необходимости к любому из перечисленных авто можно приобрести запчасти на рынке или в магазинах, нет необходимости заказывать за рубежом и долго томиться в ожидании. Эксперты полагают, что до конца мая продажи автомобилей в РФ будут снижаться, а стоимость, наоборот, начнет увеличиваться.

Директор по маркетингу группы компаний "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов уверен, что людям, запланировавшим покупку машины, не стоит с этим долго тянуть. Сейчас выгодно купить авто из наличия или по предзаказу, чтоб хотя бы зафиксировать актуальную цену.