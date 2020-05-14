В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

Вчера, 22:34

Ольга Громова

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В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan
Китайский автомобиль

Китайский автомобилестроитель Oshan вознамерился организовать и запустить в Узбекистане производство своих машин. Бренд привлекли условия специальной Навоийской экономической зоны, сообщило агентство «УзА». Стоимость проекта порядка $12 млн. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 30 тысяч автомобилей ежегодно. Для Узбекистана реализация этого проекта - это, в первую очередь, рабочие места. Так, главный технолог предприятия Афшин Шокирий сообщил, что на работу смогут устроиться примерно 200 тысяч узбекистанцев.

Само производство может быть налажено уже к концу 2020 года. Сейчас, невзирая на строгие карантинные меры в Узбекистане, строительные работы по возведению конвейерного цеха ведутся в круглосуточном режиме. СМИ страны подчеркивают, что в Навоийской СЭЗ уже заработали 30 предприятий. Предприятия сотрудничают с Южной Кореей, Индией, ОАЭ, Сингапуром, Италией и Великобританией.

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