Американская Tesla собралась обрушить цены на электрокары

Американская корпорация Tesla собралась обрушить цены на электрокары. Причем, до такой степени, что ценники на электромобили и обычные автомобили будут в одном диапазоне. Об этом сообщает агентств о Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Обрушение цен на электрокары станет возможным благодаря использованию нового аккумулятора для своего самого популярного седана (Model 3), который компания Илона Маска собирается представить в конце нынешнего либо вначале следующего года в Китае. Дешевая батарея приведет к значительному снижению стоимости электрокаров. Как отмечает агентство, новая батарея, которая может совершить революцию на рынка электрокаров, создавалась совместно с коллегами из китайской Amperex Technology Ltd. Изначально она станет на седан Model 3, а позже ее начнут ставить и на другие модели электрокаров.

Заметим, что в самой корпорации Tesla информацию о появлении фантастически дешевой батареи не комментируют - ни подтверждают, ни опровергают. А Reuters между тем описывает ее возможности. Отмечается, что ресурса аккумулятора будет хватать на миллион миль. При его разработке были использованы инновационные технологии. По химсоставу ее отличает низкое содержание кобальта.

В планах Tesla также внедрение высокоскоростных, автоматизированных процессов производства аккумуляторных батарей, благодаря чему затраты на рабочую силу могут существенно снизиться.