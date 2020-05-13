Американская Tesla собралась обрушить цены на электрокары

Американская корпорация Tesla собралась обрушить цены на электрокары. Причем, до такой степени, что ценники на электромобили и обычные автомобили будут в одном диапазоне. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Обрушение цен на электрокары станет возможным благодаря использованию нового аккумулятора для своего самого популярного седана (Model 3), который компания Илона Маска собирается представить в конце нынешнего либо вначале следующего года в Китае. Дешевая батарея приведет к значительному снижению стоимости электрокаров. Как отмечает агентство, новая батарея, которая может совершить революцию на рынка электрокаров, создавалась совместно с коллегами из китайской Amperex Technology Ltd. Изначально она станет на седан Model 3, а позже ее начнут ставить и на другие модели электрокаров.
Заметим, что в самой корпорации Tesla информацию о появлении фантастически дешевой батареи не комментируют - ни подтверждают, ни опровергают. А Reuters между тем описывает ее возможности. Отмечается, что ресурса аккумулятора будет хватать на миллион миль. При его разработке были использованы инновационные технологии. По химсоставу ее отличает низкое содержание кобальта.
В планах Tesla также внедрение высокоскоростных, автоматизированных процессов производства аккумуляторных батарей, благодаря чему затраты на рабочую силу могут существенно снизиться.
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