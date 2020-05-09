Как пандемия коронавируса может изменить авторынок?

Сегодня, 13:48

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Как пандемия коронавируса может изменить авторынок?
Падение продажи автомобилей

Производители автомобилей из Евросоюза начинают постепенно открываться и продолжать свою деятельность. Тем не менее, во многих странах зафиксировано падение продаж практически до нулевой отметки из-за мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Компания Volkswagen на данный момент производит всего 10-15% от докарантинного объема транспортных средств. В будущем времени этот показатель может вырасти всего лишь до 40%. Такая же ситуация наблюдается и у всех остальных производителей. А французская автомобильная компания и вовсе подала прошение в суд об ужесточении мер во время пандемии коронавируса, что привело к закрытию одного из их филиалов. Тем временем, условия безопасности соблюдаются сотрудниками работающих подразделений даже во время перерывов - маски, измерение температуры и дезинфекция рабочих мест.

Снижение количества изготавливаемых автомобилей обусловлено и тем, что люди во время пандемии перестали интересоваться транспортными средствами. В Европе продажи упали больше чем на 50%, а в Испании и Италии вовсе на 100%. По словам экспертов из The Finfncial Times, за весь период карантина, автопроизводители потеряли около 100 млрд долларов.

Единственной страной, в которой отмечает рост продаж, является Китай. В феврале продажи упали на 80%, а в апреле показатель уже повысился до 40%. По последним сведениям сейчас автомобилями интересуются все больше китайцев, поэтому в мае уже наблюдается незначительный прирост покупок на 1%. В итоге, эксперты утверждают, что люди будут предпочитать дорогостоящую аренду приобретению собственного авто.

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