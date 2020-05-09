АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на автомобили Lada

В пресс-службе АвтоВАЗ 10 мая сообщили о повышении расценок на все автомобили Lada. В среднем цены поднимутся на 6-10 тыс. рублей. "Российская газета" сообщает, что это примерно 1% от ранее установленной стоимости в прайс-листе. Журналисты сообщили, что письма с новыми расценками уже разосланы во все дилерские центры. На данный момент главная причина скачка цен не озвучена. Эксперты полагают, что ею может являться падение курса российской валюты или меры, предпринятые правительством из-за коронавируса.

Lada Granta, по новому ценнику, стоит 465 900 рублей, седан Vesta - 644 900, а хэтчбек XRay - 634 900 рублей. Также озвучены расценки на универсал Largus - 627 900 и внедорожник 4х4 - 566 900 рублей.

В итоге, наибольшее повышение зафиксировано на автомобили модельного ряда Vesta. В среднем это 8-18 тыс. рублей. А биотопливная комплектация CNG стала дороже на 15 тыс. рублей. Отмечается отсутствие увеличение расценок на Chevrolet Niva, который ожидает рестайлинга в конце 2020 года.