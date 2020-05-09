Составлен рейтинг самых ржавеющих иномарок в России

Сегодня, 11:13

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Составлен рейтинг самых ржавеющих иномарок в России
Geely Emgrand X7

Сотрудниками одного из отечественных информационных сайтов об автомобилях - NJCAR, был составлен перечень самых ржавеющих иномарок, используемых на территории России. В ТОП-5 учитывались транспортные средства, которые использовались с 2005-2014 г. в.

5-е место занимает Ford Mondeo 2006-2010 г. в. Кузов автомобиля отлично сохраняется на протяжении первых 5-6 лет. Наиболее подвержены коррозии колесные арки, пороги и днище. На четвертом месте - лифтбеки и универсалы Mazda 6. Они выпускались в период с 2005 по 2008 гг. Спустя 4-5 лет использования, ржавчина появляется не только на днище и арках, но и на дверях. 3-е место отдано Nissan Almera, выпускаемые на территории РФ и Европы в 2005-2006 гг. Коррозия начинает активно поглощать металл спустя всего 3 года после покупки.

На второй позиции списка самых ржавеющих иномарок на территории России - Opel Astra 2005-2012 г. в. Ржавчина появляется на колесных арках, днище и дверях авто спустя 3 года после приобретения. Первое место занимает Geely Emgrand X7, выпуск которых наладили с 2011 по 2013 гг. Производитель не только экономил в этих машинах на оцинковке, но и создавал минимальный слой лакокрасочных материалов. Первые признаки коррозии появляются спустя всего 2 года эксплуатации.

Эксперты сообщают, что при составлении рейтинга они руководствовались тем, что автомобили часто использовались на улицах крупных городов и активно обрабатывались химическими веществами в зимнее время.

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