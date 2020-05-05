В России ужесточат требования к ввозу праворульных автомобилей

В России ужесточают правила ввоза праворульных машин, сообщает портал AutoNews .

1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Новый техрегламент содержит ряд более жестких требований к конструкции транспортных средств и запретит импорт в Россию целого ряда праворульной техники.

Так, нельзя будет ввозить самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3, а также микроавтобусы, минивэны и другие ТС с количеством посадочных мест более восьми имеющие правый руль. Соответствующее решение было принято Коллегией Евразийской экономической комиссии.

Прямого запрета на легковушки с правым рулем нет, но при этом с 1 июля на такие автомобили при ввозе их в Россию придется получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а также проходить индивидуальную сертификацию. Получить документы можно будет исключительно в аккредитованных испытательных лабораториях.

За ввоз праворульного автомобиля минимальная пошлина составит 1,5 евро за кубический сантиметр для машины не старше пяти лет с рабочим объемом двигателя менее 1 литра. Максимальный размер пошлины будет на уровне 5,7 евро и действовать он будет для машин старше пяти лет и объемом двигателя более 3 литров.

Также за ввоз легковушки с правым рулем необходимо будет уплатить обязательный сбор за оформление, утилизационный сбор, акциз, НДФЛ и НДС.

Тех же автовладельцев праворульных автомобилей, которые оформят документы до 1 июля 2020 года, эти изменения не коснуться.

Как отмечают эксперты, ужесточение требований к ввозу праворульных автомобилей, скорее всего, почти у всех россиян отобьет желание у россиян покупать их за рубежом.