Производство Chevrolet Niva приостановлено до 18 мая

Сегодня, 17:09

Ольга Громова

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Производство Chevrolet Niva приостановлено до 18 мая

Завод «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ), выпускающий внедорожники Chevrolet Niva, временно приостановил свою работу. В режиме простоя он, как и центральный завод автомобилестроителя, пробудет до 18 мая. Однако дефицита авто в салонах дилеров не будет. По информации SpeedMe, товарная площадка полностью заставлена актуальными моделями.

Ситуация диссонирует со сложившейся на заводе в Ижевске, где производят автомобили семейства Lada Vesta. Там отмечаются большие проблемы с комплектующими, поэтому с апреля с конвейера встали очень мало машин, которые быстро разлетелись по дилерским центрам.

На фасаде ЛЗТ, как обратили внимание журналисты, уже отсутствует логотип GM-AVTOVAZ. Нового пока также не видно. Поэтому неизвестно, сохранится ли за заводом сборка внедорожников Niva либо же там сосредоточатся только на Lada 4x4.

Напомним, с декабря минувшего года GM-AVTOVAZ поменял название и владельца. Теперь это «дочка» АвтоВАЗа. Niva начала продаваться в дилерской сети Lada. По всей видимости, через нее будут реализовываться и авто, скопившиеся на товарной площадке ЛЗТ.

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