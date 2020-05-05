Составлен список автомобилей с большим транспортным налогом

Транспортный налог приходится выплачивать почти всем автовладельцам. Исключение сделано лишь для некоторых категорий льготников.

Размер транспортного налога в России не одинаковый для всех. Покупая автомобиль, можно просчитать, какой будет сумма транспортного налога. Эксперты портала Autonews сообщили, за какие 13 моделей в нашей стране самый высокий транспортный налог. Стоит учитывать, что большой транспортный налог может быть не только на новые автомобили премиум класса. Есть авто с пробегом, дешевизна которых может, как говорят, выйти боком.

Эксперты назвали 13 автомобилей с ценником до 1 млн рублей, транспортный налог на которые в Москве очень высокий. В этот список попали BMW X6 2011 года, BMW M3 2002 года, Mercedes-Benz G-Class 2000 года, Mercedes-Benz CLS 2007 года, Porsche Cayenne 2007 года, Jeep Grand Cherokee 2011 года, Land Rover Range Rover 2008 года, Jaguar XJ 2005 года, Cadillac Escalade 2008 года, Audi A8 2013 года, Infiniti QX56 2008 года, Lexus GX 470 2004 года и Volvo XC90 2006 года.

Эксперты объяснили, что, к примеру, в зависимости от модели и мощности, транспортный налог на эти автомобили составит в Москве от 40 500 до 61 350 рублей в год. Так, например, подержанный Porsche с пробегом больше 150 000 км можно купить примерно за 650 тысяч рублей. А транспортный налог на этот автомобиль составит 57 750 рублей, что составляет примерно 10% от цены покупки. Porsche Panamera 2009 приобрести можно примерно за 500 тыс. рублей, при этом транспортный налог за это авто достигает 60 тыс. рублей. И платить его придется в конце каждого года.

Не стоит забывать и о налоге на роскошь, который касается около 1,3 автомобилей с ценником более 3 млн рублей. При покупке премиального автомобиля транспортный налог умножается на коэффициент налога на роскошь в зависимости от стоимости и возраста машины. К тому же, чем дороже машина, тем дольше придется платить этот налог. К примеру, за автомобиль с ценником от 5 млн рублей налог на роскошь придется платить до 6 лет.