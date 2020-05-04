Geely Coolray в базовой комплектации появился в России

Китайский производитель автомобилей объявил о выходе нового кроссовера Geely Coolray на российский рынок. Автомобиль доступен в трех разных комплектациях - Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия, получившая название Comfort, уже доступна для приобретения по цене в 1 089 999 рублей.

Базовая модель оснащена мультимедийной системой с 10,25-дюймовым цветным сенсорным дисплеем. Качественное звучание обеспечивают 6 динамиков. Установлен круиз-контроль, светодиодные ходовые огни и противотуманки.

Для россиян доступен 1,5 л турбодвигатель со 150 л. с. Монтирована 7-ступенчатая автоматическая коробка передач и спортивные настройки для шасси. Колеса украшают 17-дюймовые диски.

В салоне установлен подогрев сидений. В Geely Coolray предусмотрен кондиционер, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и специальные системы помощи водителю. Базовую версию отличает от остальных моделей однотонная окраска кузова.

За безопасность водителя и пассажиров отвечает целый ряд вспомогательных систем: подушки безопасности, гидравлическая система, активируемая при подъеме, спуске и торможении, а также электромеханический стоячий тормоз.

Производством Geely Coolray для российского рынка занимается белорусский завод "БелДжи".