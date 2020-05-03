Составлен список топ-10 самых дорогих мотоциклов в мире

Мотоциклы – это вид транспорта, который могут позволить себе люди с небольшим достатком, но есть и мотоциклы, ценник которых поднимается выше цены многих автомобилей премиум сегмента. Портал Вести.Ру представил рейтинг самых дорогих мотоциклов.

Десятое место в этом рейтинге занял Testa Stretta NCR Macchia Nera с ценником в 225 тыс. долларов, спроектировал его легендарный дизайн Алдо Друди. Хотя это не самый быстрый и мощный, но многие мечтают его заполучить в свою коллекцию. На девятом месте Ducati Desmosedici D16RR NCR M16 с ценником в 235 тыс. долларов. Восьмую строчку рейтинга занимает мотоцикл Ecosse Founder’s Edition Ti XX с ценником в 300 тысяч долларов. Всего было выпущено лишь 13 таких мотоциклов.

Legendary British Vintage Black вышел на седьмое место. Его ценник составляет сейчас 400 тыс. долларов. Стоит отметить, что собрали этот мотоцикл в 1948 году. И сейчас это один из самых редких мотоциклов, ведь было собрано лишь 33. На шестом месте в рейтинге Dodge Tomahawk V10 Superbike. Ценник его составляет 550 тыс. долларов.

Harley Davidson Cosmic Starship стал пятым в рейтинге самых дорогих автомобилей. Его цена превышает 1 млн долларов. Мотоцикл был вручную расписан известным дизайнером Джеком Армстронгом, из-за чего его цена и перевалила за миллион. Четвертое место, с ценником в 3 млн долларов, занимает Yamaha BMS Chopper. Стоит отметить, что рама этого мотоцикла, который не предназначен для гонок по дорогам, покрыта 24-каратным золотом.

На третьем месте - Ecosse Spirit, стоимость которого составляет 3,6 млн долларов. Выпускался этот мотоцикл ограниченным тиражом. Он может развивать скорость до 370 километров в час. Чтобы купить его, потенциальному владельцу придется пройти мастер-класс по управлению мотоциклом, поскольку это является обязательным условием производителя.

1949 E90 AJS Porcupine занимает второе место в рейтинге. Его ценник составляет 7 млн долларов. В 1949 году было выпущено лишь 4 таких мотоцикла.

Лидером рейтинга стал Neiman Marcus Limited Edition Fighter с ценником в 11 млн долларов.