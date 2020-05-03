В апреле в Индии продажи новых легковых автомобилей упали до нуля

Вчера, 22:20

Ольга Громова

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В апреле в Индии продажи новых легковых автомобилей упали до нуля

Автопром по всему миру нарекает на падение объемов продаж. Однако существует страна, где за апрель реализация снизилась к нулю. То есть, объемы продаж просели просто нереально - на все 100 процентов. Речь идет об Индии, где с 25 марта был введен карантин по коронавирусу. Это была дата, после которой производство и продажа автомобилей полностью остановились, сообщили в Обществе индийских автопроизводителей (SIAM). Полный «зеро» в 2020-м году не идет ни в какое сравнение с 2019-м. Годом ранее в апреле в Индии было продано 247 541 легковых и 68 680 коммерческих автомобилей.

SpeedMe сообщает, что индийский автопром нынче ежедневно теряет порядка 306 миллионов долларов. Наиболее сильно в сложившейся ситуации пострадали такие компании, как Mahindra Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai, MG Motor и Toyota Kirloskar. Тенденция к падению продаж автомобилей в Индии появилась, впрочем, еще до введения ограничительных мер, которые, к слову, продлятся до 17 мая.

Мартовские продажи Maruti Suzuki на индийском рынке снизились на 48 процентов, а Mahindra - на 90 процентов. Так что дело не только в карантине.

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