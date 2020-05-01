В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

Сегодня, 11:47

Ольга Громова

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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств. С апреля вступил в действие №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».

В соответствии с ним, автомобили, которым нет еще 4 лет, полностью освобождаются от техосмотра. Проходить его с периодичностью раз в два года обязаны машины в возрасте от 4 до 10 лет. Что же касается авто постарше, коим более 10 лет, их законодатель обязал проходить техосмотр ежегодно.

Грузовикам категории «В», мотоциклам, прицепам и полуприцепам надлежит проходить техосмотр через 4, 6, 8 и 10 лет от даты выпуска. В дальнейшем, когда транспорту будет более 10 лет - ежегодно.

В случае если у автомобиля нет диагностической карты, техосмотр проводится на четвертый год, если есть - техосмотр должен быть пройден до даты окончания ее действия.

Здесь следует напомнить, что если автомобилю еще нет 10 лет, новая диагностик-карта выдается сроком на два года, если старше - сроком на год.

ТО раз в полгода должны проходить автомобили такси - «пятилетки» и старше, учебные автомобили в таком же возрасте, а также специализированные транспортные средства и прицепы, предназначенные для перевозок опасных грузов.

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