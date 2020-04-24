Эксперт назвал лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о лучших бюджетных кроссоверах 2020 года и поделился своей информацией с агентством "Прайм". Эксперт рассматривал автомобили, стоимость которых не превышает 2 млн рублей, а также имеющих большой объем внутреннего пространства и его хорошую организацию, полный привод, современные мультимедийные и информационные технологии.

По его мнению бестселлером стал Renault Arkana. Автомобиль был разработан при тесном сотрудничестве российских и французских специалистов. При этом кроссовер можно купить всего за 1,2 млн рублей. В нем имеется полный привод и механическая коробка передач. Внимания заслуживает и автомобиль Skoda Karoq с полным приводом. На российском рынке кроссовер можно приобрести по цене в 1,5 млн рублей.

Васильев отметил и Kia Seltos корейского производства. В ТОПовом исполнении кроссовер оценивают до 2 млн рублей. Понравился эксперту китайский Geely Atlas, цены которого начинают формировать с 1,5 млн рублей. Оканчивает перечень лучших бюджетных кроссоверов 2020 года Opel GrandLand X. По мнению Егора Васильева этот автомобиль позволит немцам вновь вернуться на российский автомобильный рынок.

В заключении специалист добавил, что все машины абсолютно разные, но имеют схожую идеологию.