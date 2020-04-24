Названы ТОП-5 полноприводных б/у кроссоверов по цене до 400 000 рублей

Сегодня, 11:29

0

Image 16+
Названы ТОП-5 полноприводных б/у кроссоверов по цене до 400 000 рублей
Кроссовер SsangYong Actyon

Пятерку лидеров занимает китайский рамный кроссовер SsangYong Actyon. Данная модель не является самой красивой и популярной, но имеет 2,4-литровый двигатель с мощностью в 150 л. с. На вторичном рынке можно отыскать и другую модель с 2-литровым дизельным мотором на 149 л.с. В ней наблюдается и востребованная экономичность и запас тяги. При этом китайская модель имеет рамную конструкцию и неразрезной задний мост. 

На четвертом месте оказался автомобиль Mitsubishi Outlander. Он имеет не только красивый внешний вид, но и не вызывает больших хлопот в уходе у владельца. Даже спустя 12-14 лет использования такой автомобиль является идеальным вариантом для ценителей кроссоверов с большим багажным отсеком и салоном. Большинство установленных двигателей считают очень надежными. А вот трансмиссию лучше всего выбрать автоматическую.

На третьем месте - KIA Sorento первого поколения. Автомобиль отличает широкий выбор линеек двигателей, наличие полного привода и рамной конструкции. К тому же эксперты выделяют достаточно большой размер салона и самой машины, наличие кожи внутри машины. При этом его цена примерно равна новой LADA 4х4.

Второе место рейтинга занимает Honda CR-V второго поколения. Даже спустя 15 лет использования, за автомобиль не жалко выложить 400-450 тыс. рублей. Эксперты уверяют, что кроссовер практически не ломается. Единственное условие - не ездить по бездорожью.

На первом месте ТОП-5 полноприводных б/у кроссоверов располагается Land Rover Freelander первого поколения. Это самый первый автомобиль, который пользователи начали воспринимать как полноценный внедорожник, даже несмотря на отсутствие рамы. Тем не менее, автомобилю не хватает мощности и надежности. Поэтому рекомендуют немного доплатить за люксовую комплектацию.

По мнению многих водителей, лучше пока не копить на новую Skoda Karoq, пока есть возможность приобрести такие б/у кроссоверы по той же цене.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Skoda запатентовали название для нового компактного кроссовера

24-04-2020, 13:07

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

24-04-2020, 12:00

Составлен рейтинг редко ломающихся машин

23-04-2020, 13:18

Официально презентован седан Audi A3 нового поколения

21-04-2020, 23:41

В Volkswagen отказались от разработки новых кроссоверов

21-04-2020, 18:45

Самую доступную версию KIA Seltos стали производить в России

21-04-2020, 16:13

Представлен электрический внедорожник Triton Model H с запасом хода 1100 км

21-04-2020, 12:15

В России расширен список авто, попадающих под налог на роскошь

21-04-2020, 11:58

Составлен топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тысяч рублей

18-04-2020, 21:39

Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

18-04-2020, 20:27

Компания Volkswagen опубликовала тизер обновленного кроссовера Tiguan

17-04-2020, 17:43

GM и SAIC презентовали Baojun RC-5 - конкурента Skoda Octavia

16-04-2020, 22:15

УАЗ продолжил сертификацию внедорожника «Русского Прадо»

16-04-2020, 13:49

Названы самые необычные автомобили, которые продаются в России

16-04-2020, 11:42

В сети появились изображения удлиненного универсала Lada Granta

15-04-2020, 21:25

250 тысяч человек подали иск на Volkswagen

15-04-2020, 17:33

Раскрыты характеристики нового минивэна Volkswagen Viloran

14-04-2020, 19:40

В России начали массово дорожать автомобили

14-04-2020, 17:37

Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог

14-04-2020, 12:10

Все тайны Toyota Land Cruiser 300 раскрыли эксперты

14-04-2020, 11:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров