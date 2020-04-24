Названы ТОП-5 полноприводных б/у кроссоверов по цене до 400 000 рублей

Пятерку лидеров занимает китайский рамный кроссовер SsangYong Actyon. Данная модель не является самой красивой и популярной, но имеет 2,4-литровый двигатель с мощностью в 150 л. с. На вторичном рынке можно отыскать и другую модель с 2-литровым дизельным мотором на 149 л.с. В ней наблюдается и востребованная экономичность и запас тяги. При этом китайская модель имеет рамную конструкцию и неразрезной задний мост.

На четвертом месте оказался автомобиль Mitsubishi Outlander. Он имеет не только красивый внешний вид, но и не вызывает больших хлопот в уходе у владельца. Даже спустя 12-14 лет использования такой автомобиль является идеальным вариантом для ценителей кроссоверов с большим багажным отсеком и салоном. Большинство установленных двигателей считают очень надежными. А вот трансмиссию лучше всего выбрать автоматическую.

На третьем месте - KIA Sorento первого поколения. Автомобиль отличает широкий выбор линеек двигателей, наличие полного привода и рамной конструкции. К тому же эксперты выделяют достаточно большой размер салона и самой машины, наличие кожи внутри машины. При этом его цена примерно равна новой LADA 4х4.

Второе место рейтинга занимает Honda CR-V второго поколения. Даже спустя 15 лет использования, за автомобиль не жалко выложить 400-450 тыс. рублей. Эксперты уверяют, что кроссовер практически не ломается. Единственное условие - не ездить по бездорожью.

На первом месте ТОП-5 полноприводных б/у кроссоверов располагается Land Rover Freelander первого поколения. Это самый первый автомобиль, который пользователи начали воспринимать как полноценный внедорожник, даже несмотря на отсутствие рамы. Тем не менее, автомобилю не хватает мощности и надежности. Поэтому рекомендуют немного доплатить за люксовую комплектацию.

По мнению многих водителей, лучше пока не копить на новую Skoda Karoq, пока есть возможность приобрести такие б/у кроссоверы по той же цене.