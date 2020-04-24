Ретро-автомобиль Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie найден в лесу под Киевом

В одном из лесов, расположенных под Киевом, был найден кузов автомобиля Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie. По предварительным данным, это лишь реплика, но качественно выполненная.

Впервые автомобиль был представлен общественности в 1932 году на выставке транспортных средств в Берлине. Машина привлекла к себе внимание общественности, но в серийное производство так и не была запущена. Выпустили всего две модели. Одна из них была рекламой в автосалоне, другая – под индивидуальный заказ.Над созданием автомобиля в то время трудилось две компании - Maybach и Carosseriebau Hermann Spohn. Под капотом был установлен 8-литровый двигатель с мощностью в 203 л. с. Его аналог был монтирован в модели DS8. Здесь же была установлена 5-ступенчатая полуавтоматическая коробка передач.

Как сообщили эксперты, найденный автомобиль является репликой. Кто-то пытался воссоздать ретро-автомобиль, но по неизвестным причинам забросил проект. Энтузиасты, которые обнаружили авто планируют продолжить работы. Они попытаются полностью создать реплику и перепродать ее на аукционе.