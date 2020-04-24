Независимые эксперты показали новый дизайн Lada 4?4

Сегодня, 15:14

Анна Лисова

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Независимые эксперты показали новый дизайн Lada 4?4
Новый дизайн Lada 4?4

Уже несколько лет АвтоВАЗ работает над созданием новой версии Lada 4?4, но пока не спешит делиться своими наработками. Свою версию дизайна этого автомобиля решили показать и дизайнеры чешского автомобильного портала «Auto.cz».

Чешские журналисты считают, что серийная Lada Niva новой генерации частично сохранит привычные пропорции кузова, но станет выглядеть более современно. В частности, изменится передняя часть кузова: радиатор, головная оптика, бампер.

На боковых сторонах дизайнеры из Чехии решили сделать характерные выштамповки в форме буквы «X», как у других современных моделей Lada. Задние фонари дизайнеры решили разместить горизонтально. Схожее решение применялось в ранних версиях Lada 4?4. Энтузиасты показали как трехдверный, так и пятидверный вариант исполнения дизайнерской LADA 4x4.

Отметим, Lada 4?4 выпускается уже 43 года. Хотя за это время автомобиль не раз менялся, но, как отмечают эксперты, эти изменения на данный момент уже выглядят устаревшими. Поэтому российский внедорожник нуждается в кардинальном преобразовании.

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