Представлен шестиметровый броневик Range Rover за 100 млн рублей

Специалисты из немецкой тюнинговой компании Klassen разработали на базе внедорожника Land Rover бронированный лимузин. Доработанный автомобиль получил новую увеличенную колесную базу и бронированную капсулу. Длина Land Rover Range Rover составила 6 м. Для создания защиты выбран класс RV8. Цена такого автомобиля составляет 1,2 млн евро. В переводе на актуальный курс это примерно 97 млн рублей.

В основе нового бронированного лимузина лежит автомобиль Land Rover Range Rover Long. До усовершенствования он уже имел удлиненную колесную базу разработанную Autobiography. В дверях нового лимузина монтированы бронированные пластины 1016 мм. Существенно улучшена защита крыши и днище, а стандартные стекла заменены бронированными. В новом Range Rover установили автоматическую систему пожаротушения и дополнительный запас кислорода. На колесах установлены современные инновационные шины Pirelli. Они позволяют проехать до 80 км даже на спущенных колесах. Одной из особенностей машины стали надежно выполненные дверные замки.

В салоне автомобиля появилось три ряда кресел. Для VIP-персон выделено всего два места. Из-за добавления третьего ряда кресел, пространство стало немного ограниченным. Внутри салон отделают по желанию клиента. Вместо перегородки можно установить монитор, а панорамную крышу можно сдвинуть в любую сторону.

В предварительных данных нет точной информации о технических характеристиках нового бронированного лимузина. Тем не менее, с конвейера автомобиль пускается с 5,0 л двигателем и мощностью в 565 л. с. Цена базовой модели составляет 750 тыс. евро, что равно приблизительно 60,5 млн рублей.