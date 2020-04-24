Представлен шестиметровый броневик Range Rover за 100 млн рублей

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Представлен шестиметровый броневик Range Rover за 100 млн рублей
Бронированный Land Rover

Специалисты из немецкой тюнинговой компании Klassen разработали на базе внедорожника Land Rover бронированный лимузин. Доработанный автомобиль получил новую увеличенную колесную базу и бронированную капсулу. Длина Land Rover Range Rover составила 6 м. Для создания защиты выбран класс RV8. Цена такого автомобиля составляет 1,2 млн евро. В переводе на актуальный курс это примерно 97 млн рублей.

В основе нового бронированного лимузина лежит автомобиль Land Rover Range Rover Long. До усовершенствования он уже имел удлиненную колесную базу разработанную Autobiography. В дверях нового лимузина монтированы бронированные пластины 1016 мм. Существенно улучшена защита крыши и днище, а стандартные стекла заменены бронированными. В новом Range Rover установили автоматическую систему пожаротушения и дополнительный запас кислорода. На колесах установлены современные инновационные шины Pirelli. Они позволяют проехать до 80 км даже на спущенных колесах. Одной из особенностей машины стали надежно выполненные дверные замки.

В салоне автомобиля появилось три ряда кресел. Для VIP-персон выделено всего два места. Из-за добавления третьего ряда кресел, пространство стало немного ограниченным. Внутри салон отделают по желанию клиента. Вместо перегородки можно установить монитор, а панорамную крышу можно сдвинуть в любую сторону.

В предварительных данных нет точной информации о технических характеристиках нового бронированного лимузина. Тем не менее, с конвейера автомобиль пускается с 5,0 л двигателем и мощностью в 565 л. с. Цена базовой модели составляет 750 тыс. евро, что равно приблизительно 60,5 млн рублей.

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