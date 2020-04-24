Европа начала опережать Китай по электромобилям

Сегодня, 09:34

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Европа начала опережать Китай по электромобилям

Согласно проведенных исследований, сразу 5 крупнейших европейских автомобильных рынков обогнали Китай по количеству проданных новых электромобилей. Эти данные были опубликованы аналитиками из PwC Strategy. 

В Италии, Германии, Франции, Испании и Великобритании продано 79 300 транспортных средств, которые работают на электрическом токе. Этот показатель практически схож с китайским за январь-март месяцы - 77 256 штук. 

При этом, объем продаж в Европе удвоился за последнее время. А в Китае этот показатель снизился в два раза. 

Эксперты сообщают, что ситуация может измениться в скором времени. Ведь в Поднебесной уже существенно упростили меры защиты из-за карантина COVID-19. При этом в Европе он все еще продолжается. 

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса состоялась в провинции Хубей, столицей которой является населенный пункт Ухань. На этот регион приходится примерно 80% всех заражённых китайцев. Пик инфицирования пришелся здесь на февраль месяц. Это означает, что меры, принятые правительством из-за карантина, постепенно ослабляют. По мнению экспертов, это приведет к существенному повышению производства электромобилей. 

В связи с этим сделал заявление Феликс Кунерт, который руководит компанией PwC. Он объявил, что в ближайшие несколько лет ожидается гонка по постройке электромобилей. Победит в ней та страна, в которой лучше налажена инфраструктура, и чья воля окажется сильнее. 

В то же время лидерами на американском рынке остаются только электромобили Tesla Model 3, а также гибрид Toyota Prius Prime. В Европе отдают предпочтение гибриду Mitsubishi Outlander PHEV, а самым популярным электромобилем стал Renault Zoe, превосходящий своих ближайших конкурентов Peugeot 208 EV и Volkswagen eGolf. 

По мнению Кунерта, рынок автомобилей в этом году существенно упадет, примерно от 10% до 40%. Тем не менее, удастся реализовать как минимум 11 млн новых электромобилей по всему миру.

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