В Skoda запатентовали название для нового компактного кроссовера

Патент на товарный знак с названием Kliq появился в базе Минпромторга Индии. Это наименование будут использовать для нового компактного кроссовера от автомобильного производителя Skoda. Такое название выбрано неспроста. Например, у автомобилей марки Volkswagen большинство моделей называют так, чтобы первая буква оказалась Т. У концерна Skoda более сложный подход. Все выпускаемые модели автомобилей должны начинаться на K и заканчиваться на Q. Об этом свидетельствует статистика модельного ряда: Kodiaq, Kamiq и Karoq. Поэтому Kliq не стал исключением. По мнению разработчиков, новый паркетник будет соответствовать наименованию, а именно иметь максимальное количество цифровых гаджетов.

В новом Skoda Kliq планируют оставить базу MQB. Это будет бюджетная версия А0. Ранее подобная база использовалась и на автомобиле Volkswagen Nivus. Сборкой нового компактного кроссовера займутся специалисты из Индии. Из этой страны автомобиль будет направлен на экспорт. До сих пор география поставок остается неизвестной.

Новый Skoda Kliq будет иметь бензиновый двигатель TSI с объемом 1,0 и 1,5 л. При этом они будут иметь мощность в 110 и 150 л. с. соответственно. В первой версии будет монтирована 6-тиступенчатая автоматическая коробка передач, а в другой - автомат на 7 скоростей. Система полного привода не сочетается с MQB А0, поэтому ее и не предусматривают.