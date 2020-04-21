Составлен рейтинг редко ломающихся машин

Сегодня, 13:18

Ольга Громова

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Составлен рейтинг редко ломающихся машин
Mercedes-Benz GLC

Аналитики компании Technischer Uberwachungsverein (TUV) из Германии проанализировали информацию о двух сотнях моделей автомобилей, которые доступны к покупке на рынке Европы. На ее основе специалистами был составлен ТОП, в который вошли машины, которые ломаются крайне редко.

Возглавил список внедорожник Mercedes-Benz GLC. За 2-3 года нормальной эксплуатации эта машина почти не знает, что такое поломки. Среднестатистический владелец «мэрина» обращается в сервисный центр 1-3 раза за это время. При этом ремонт в настоящем понимании этого слова требовался лишь в 2,1 процентах случаев. Второе место получил еще один «немец» - Mercedes-Benz B-Class. Он не знает поломок, за исключением одной. Слабое место машины - трансмиссия. Буквально за два года эксплуатации она уже требует ремонта.

Легендарный Porsche 911 только на третьей строчке, так как за три года эксплуатации машина ломается в 8,5 процентах случаев. Причем, слабое место - работа двигателя. По этой причине владельцы и обращаются в сервисный центр. Четвертое и пятое место списка - за Opel Mokka и Porsche Cayenne.

В списке машин, которые ломаются часто - «американец» и «итальянцы» - Ford Ka, Fiat Panda и Fiat 500. Их главная проблема - неисправность бортового компьютера.

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