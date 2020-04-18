В Volkswagen отказались от разработки новых кроссоверов

Глава отдела исследований и разработок автомобильной компании Volkswagen Фрэнк Уэлш сообщил, что в ближайшем времени концерн откажется от производства новых кроссоверов. На сегодняшний день насчитывается достаточное количество внедорожников в этой линейке транспортных средств, сообщают эксперты компании Volkswagen. Всего производится разными заводами 14 моделей. По мнению Уэлша, вполне достаточно и 10 автомобилей линейки SUV.

Соответственно, грядёт чреда сокращений. В первую очередь она затронет те транспортные средства, которые имеют наинизшие показатели продаж. Останутся только самые популярные модели и бестселлеры. Как сообщает сотрудник Volkswagen, в перспективе, они могут стать успешными лидерами продаж.

В то же время, к такой ситуации привела необходимость сократить траты и развивать компанию более эффективно.

До сих пор неизвестно, какие именно модели планирует снять с производства автоконцерн Volkswagen. По мнению экспертов, первыми в зоне риска находятся кроссоверы на базе MQB. Сообщают также и то, что все сокращённые автомобили заменят электромобилями.