Представлен электрический внедорожник Triton Model H с запасом хода 1100 км

Сегодня, 12:15

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Представлен электрический внедорожник Triton Model H с запасом хода 1100 км
Электрический внедорожник Model H

В США заявлен новый стартап на электромобиль. Его представила компания Triton Solar, которая базируется в Нью-Джерси, и была основана всего 1,5 года тому назад. Разработка первой модели началась ещё прошлой весной. Соответственно, о создании даже первого прототипа не идёт речь, но в компании начали сбор предварительных заказов на приобретение транспортного средства.

В компании Triton-EV представлены широкой общественности первые изображения новой модели электрического внедорожника Triton H. В описании явно просматривается влияние более известных американских внедорожников, например Cadillac Eclipse. Тем не менее, новый производитель не раскрывает истинные размеры их автомобиля. По предварительным данным, салон Triton H может вместить до 8 пассажиров. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что длина автомобиля будет не менее 5 м.

По мнению экспертов, такой размер потребует от производителя установки дополнительного блока батарей, которые будут обеспечивать максимальное значение полезного электрического пробега. Поэтому в Triton H будет вмонтирован аккумуляторный блок на 200 кВт-ч. Согласно технической документации, он располагается в нижней части машины. Также заявлено, что электромобиль сможет преодолеть расстояние в 1 125 км без необходимости подзарядки. При этом внедорожник сможет развить мощность в 1500 л.с. благодаря встроенным 4-м электродвигателям.

Согласно данным иностранных изданий, автомобиль Model H можно забронировать на официальном сайте компании Triton-EV. Если транспортное средство всё же поступит в продажу, первые 100 экземпляров будут называться специальным изданием Founders Edition. На сегодняшний день в компании просят 5 000 американских долларов аванса. Остальную сумму в 135 000 долларов, планируют получить после того, как автомобиль поступит на стадию производства.

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