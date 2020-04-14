Составлен топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тысяч рублей

Вчера, 21:39

Александр Зуев

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Составлен топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тысяч рублей

Автомобильные эксперты составили топ-3 самых ликвидных подержанных машин не старше 2000 года выпуска с пробегом не больше 150 000 км и стоимостью в 600 тыс. рублей. 

Лидером этого списка оказался Hyundai Tucson первой генерации, который отличается просторным салоном, плавностью при движении и высоким качеством. Этот кроссовер снабжен двухлитровым бензиновым ДВС, механикой или автоматом, а также системой полного или переднего привода.

Второе место в рейтинге досталось Suzuki Vitara с полным приводом и интегрированной рамой. Автомобиль доступен с 2,0 и 2,4-литровыми установками мощностью в 140 и 170 л.с., а также с механической или автоматической трансмиссией.

Третья позиция у Nissan Qashqai первого поколения. Этот автомобиль можно назвать удачным в соотношении стоимости и потребительских качеств. Кроссовер можно приобрести с двухлитровым ДВС мощностью в 140 лошадиных сил, с вариатором или механикой.

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