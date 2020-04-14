Компания Volkswagen опубликовала тизер обновленного кроссовера Tiguan

Сегодня, 17:43

Александр Зуев

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Компания Volkswagen опубликовала тизер обновленного кроссовера Tiguan

Компания Volkswagen показала тизер нового кроссовера Tiguan, который получил футуристический внешний вид и больше мощности.

Volkswagen Tiguan является самым продаваемым автомобилем во всем мире. Компания предоставила Tiguan, который покажут этим летом, некоторые изменения стиля и дополнительные функции. 

У нынешнего Tiguan решетка и фары имеют одинаковую ширину, однако новинка получит более тонкие, агрессивные осветительные элементы и глубокую решетку. Пересмотренный логотип Volkswagen получает заметный биллинг на передней части. Кроме того, обновленный Tiguan снабдят новой информационно-развлекательной системой под названием MIB3.

Новый Tiguan оснастят беспроводными обновлениями программного обеспечения. Вполне возможно, что обновится рулевое колесо. Вероятно, будет сокращено количество физических кнопок и переключателей, так как их заменят на сенсорные. Однако сказать об этом с полной определенностью нельзя, так как интерьер Tiguan по-прежнему засекречен. Уже в базовой комплектации автомобиль получит светодиодную оптику, а матричные фары IQ Lights предложат в качестве опции.

Для обновленного кроссовера уже заявлена гибридная модификация, а в линейку моторов войдут двигатели семейства Evo – бензиновые агрегаты TSI и дизельные TDI. Также Tiguan  получит  версию R-Line, а позже появится и спортивный Tiguan R.

На российском рынке нынешнее поколение Tiguan - достаточно популярный автомобиль. За первый квартал этого года было реализовано 8765 «Тигуанов», что на полторы тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет SpeedMe.

Стоимость Tiguan с 125-сильным мотором и «механикой» составляет от 1,6 миллиона рублей и 2,7 миллиона за 220-сильный полноприводный вариант.

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