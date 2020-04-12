В России начали массово дорожать автомобили

Сегодня, 17:37

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В России начали массово дорожать автомобили
Повышение цен на автомобили

Согласно информации, предоставленной изданием "Комерсантъ", снижение спроса на автомобили из-за коронавируса не является ключевым фактором, оказавшим влияние на цены транспортных средств. Тем не менее, все импортёры и производители уже обновили прайс-листы в начале апреля. Поводом для этого становится падение российского рубля относительно остальных валют в мире.

По данным, предоставленным официальным дилером "Авилон", расценки на автомобиле в первом квартале выросли от 2 до 5%. Такое подорожание уже подразумевает учёт колебаний курса, повышение ставок утильсбора и инфляции. Соответственно, транспортные средства производителя Huyndai подорожали на 2% в среднем. Цены на Volvo выросли от 2 до 3% в зависимости от модели. Авто из США марок Caddilac и Chevrolet подорожали ещё в начале года. Модель Escalade на 4,7%, Escalade ESV на 4,5%, Tahoe на 3% и Traverse на 1,4%.

Рост цен отмечен и среди других производителей. Автомобили Audi оценивают на 2,5% дороже, Jeep на 3%, Mersedes-Benz на 3,5% и Volkswagen на 3-5% в среднем.

Аналогичную ситуацию наблюдают в "Европлан". Транспортные средства марки Volkswagen подорожали ещё в марте на 30-100 тыс. российских рублей. В это же время китайский производитель Haval так же начал поднимать расценки. По данным, представленным на некоторых порталах в интернете, за первый месяц весны подорожали Citroen (от 3,9 до 7,3%), Volvo (от 2 до 3%), кроссоверы от Nissan (от 1,1 до 8,7%) и два автомобиля из модельного ряда представленного компанией Opel (от 1,9 до 8,3%). Аналогичный прирост расценок замечен и среди производителей Pegueot и Suzuki. На данный момент 20 моделей из представленных на отечественном рынке автомобилей BMW возросли в цене. У производителя Renoult 7 из 10, а у Skoda и Toyota только отдельные модели подорожали.

В автоконцерне BMW сообщают, что на автомобили, выпущенные на калининградском заводе не повысят цены. Но, на новые модели, будет наценка в примерно 5%. В компании Mersedes-Benz очередное повышение расценок планируют сделать к началу мая. Также сообщается, что корейские автомобили KIA подорожали ещё 17 марта. 1 апреля существенное повышение цен затронуло и отечественного производителя LADA. За ними началось глобальное повышение расценок, в том числе и производителей Renault, Mitsubishi и Toyota. При этом популярные модели Camry и RAV4 выросли в цене, в среднем, на 2,2% и 2,4% соответственно.

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