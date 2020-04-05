Названы имена новых моделей «АвтоВАЗа»

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Названы имена новых моделей «АвтоВАЗа»
«АвтоВАЗ» запустил конвейер по изготовлению автомобилей

На протяжении всего существования АвтоВАЗа было запатентовано несколько названий. "Спящие" имена можно в любой момент использовать для, например, будущих моделей Lada. Они стали известны благодаря источнику в Роспатенте.

Среди списка вероятных будущих имён транспортных средств от АвтоВАЗ числятся: Кам4атка, Svoboda, Kvest, X Path, Xcite, Excite и прочие.

Права на некоторые названия АвтоВАЗ получил ещё в 2012 году. Другие запатентованы в 2015. Документация по этим "спящим" именам остаётся активной. Поэтому автоконцерн может использовать их в любой момент. Свидетельство на товарный знак может действовать на протяжении 10 лет. По истечению этого срока возможно продление.

Среди перечня наименований особого внимания заслуживает XRay X, которое, по мнению читателей, может стать новой модификацией уже существующего автомобиля Lada XRay. Среди заявленных имён числятся также менее интересные - Binar, Preosa, Antiga, XRave и Expira.

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