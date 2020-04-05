Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Сегодня, 10:15

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Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Изображение AutoPhotography с сайта Pixabay

По мнению жюри всемирного конкурса "World Car Of The Year", победителем становится KIA Telluride. Именно это транспортное средство признано "Всемирным автомобилем года 2020". На конкурсе он успешно обошёл сразу две модели Mazda - кроссовер CX-30 и хэтчбек Mazda3. Но одной победы корейским производителям KIA явно было недостаточно. Помимо главного приза, транспортное средство признано ещё и лучшим "Городским автомобилем" года. На этот раз почётная награда досталась модели электрического кроссовера Soul EV в номинации "Workd Urban Car".

Две победы одержал автомобиль марки Porsche. Модель седана Taycan признана лучшим среди спорт- и суперкаров ("World Performance Car") и лучшим люксовым авто ("Worls Luxury Car"). Несмотря на поражение в главной номинации, автоконцерн Mazda не остался без призов. Хэтчбек Mazda3 был удостоен главного приза в номинации за лучший дизайн ("World Car Design Of The Year").

Согласно сложившейся традиции, финал конкурса проходит в Нью-Йорке. К сожалению, из-за пандемии коронавируса, церемонию награждения пришлось перенести на август-сентябрь. Тем не менее, затягивать с оглашением призёров, организаторы WCOTY не стали, представив список победителей. Скромная процедура состоялась в сети, а такого размаха как в Европе, не было.

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