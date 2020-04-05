Названы 5 автопроизводителей с нержавеющими автомобилями

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Названы 5 автопроизводителей с нержавеющими автомобилями
Фотограф Albert Nunez:Pexels

Экспертам удалось составить список автомобилей, кузов которых не ржавеет при длительном использовании. В частности были названы 5 компаний, использующие лучшие технологии антикоррозийной обработки кузовов. Лидирующую позицию занимает японский кроссовер HONDA CR-V. Кузов этого автомобиля во время изготовления подвергается гальванической оцинковке. Это означает, что металл помещают в цинковый элемент, воздействуя на него током. После такой обработки производитель гарантирует отсутствие ржавчины на протяжении длительного времени.

Второе почётное место списка заняли баварские автомобили марки BMW. В ходе сборки кузова проходят такую же обработку. Тройку лидеров замыкает производитель из Швеции - Volvo. Они проводят процедуру горячей оцинковки. Металл погружают в разогретый цинк при температуре в 460 С максимум.

По данным из агентства "Автостат", четвёртое и пятое место занимают Porsche и Audi. В процессе их изготовления проводят такую же процедуру, как и при производстве автомобилей марки Volvo.

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